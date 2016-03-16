نفسيتك مش متظبطة.. طلع صور المناسبات الحلوة واتفرج عليها

تعانى من ضغوط زائدة، وتشعر بحالة من الملل من تكرار يومك دون تجديد؟ تعانى من ضغوط العمل المتكررة، وضغوط الأسرة والروتين؟ فأنت تحتاج إلى حل سريع حتى وإن كنت غير قادر على استقطاع وقت للإجازة والقيام برحلة أو نزهة للترفيه.

الدكتورة بسمة صلاح - استشارى الصحة النفسية - نصحت بضرورة البحث على الدوام عن طريقة للتخلص أولا بأول من ضغوط العمل والخروج من الحالة النفسية غير المستقرة، فتراكم مثل هذه المشاعر السلبية وتركها للظروف دون تدخل قد يؤدى إلى اضطرابات نفسية خطيرة، كحالات الاكتئاب، والتوتر، والقلق المرضى.

وتابعت استشارى النفسية حديثها ناصحة كل من يعانى ضغوطا خاصة فى العمل، ويفكر على الدوام فى الحصول على قسط من الراحة، والسفر بعيدا لإجازة طويلة، هناك طريقة سهلة وسريعة قد تحسن نفسيتك مؤقتا، تتمثل فى إخراجك لصور العطلات والسفريات التى لا تنسى، وأجوائها الساحرة الغنية بالهدوء النفسى، وتطالعها على الدوام، بل استقطع وقتا فى الليل قبل النوم، ولمدة عدة أيام متتالية، لتتذكر الذكريات والمناسبات السعيدة وتفاصيل العطلات الرائعة التى لا تتكرر.

وأوضحت الدكتورة بسمة أن هذا التصرف من شأنه أن يسكن مؤقتا الحنين للإجازة والراح، وتنشيط الذاكرة بالذكريات المريحة، يساعد على إضفاء الشعور ذاته على النفس، فالتخيل نصف جمال الواقع، ونحتاج إلى لحظات كثيرة للتغلب على الضرر النفسى، فهذه الصور والذكريات تحسن النفسية، والمزاج، وتقلل الشعور بالملل، وتخلصك من بعض همومك.

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