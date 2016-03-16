مفاجأة.. التوقف الفورى عن التدخين أكثر نجاحا من التدريجى

كشفت دراسة حديثة عن أن المدخنين الراغبين فى الإقلاع عن التدخين، يجب عليهم التوقف عن التدخين مرة واحدة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة أثبتت نجاحها، مقارنة بالإقلاع تدريجيا.

وأكد باحثون بريطانيون أن المدخنين الذين يقلعون عن التدخين تدريجيا أقل نجاحا فى محاولتهم من الذين يمتلكون العزيمة والإصرار للتوقف عنها مرة واحدة وإلى الأبد.

وقالت الدكتورة نيكولا ليندسون من جامعة أكسفورد، التى قادت الدراسة التى مولتها مؤسسة "هارت فاونديشن"، إنها أجرت دراسة على 697 مدخنا قرروا التوقف عن التدخين، مشيرة إلى أنهم انقسموا إلى مجموعتين: الأولى قررت التوقف عن التدخين فى يوم واحد، بينما قررت الثانية التوقف تدريجيا وقللت من التدخين خلال أسبوعين وصولا إلى ذلك اليوم.

وأوضحت أن كلا المجموعتين حصلا على الدعم والمشورة وعلاج بديل للنيكوتين، مثل بخاخات الفم واللبان الذى يحتوى على نسبة من النيكوتين.

وأشارت إلى أنه بعد شهر من هذا اليوم المحدد للتوقف عن التدخين، وجدت الدراسة أن 49% من المجموعة التى قررت التوقف فى نفس اليوم لا يزالون غير مدخنين، مقابل 39% من مجموعة التوقف التدريجى، مؤكدة أن التوقف الفورى أكثر نجاحا بنسبة 25% من التوقف التدريجى عن التدخين.

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