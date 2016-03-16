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لو عامل دايت وبتمارس رياضة المشى ومش بتخس.. اعرف الأسباب

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لو عامل دايت وبتمارس رياضة المشى ومش بتخس.. اعرف الأسباب لو عامل دايت وبتمارس رياضة المشى ومش بتخس.. اعرف الأسباب
كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أخطاء غذائية يجب تجنبها أثناء ممارستك المشى اليومية، مشيرا إلى أن المشى السريع كل يوم لمدة حوالى ساعة يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن، ولكن هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة التى تسبب فى عدم فقدانك للوزن.

وذكر عدد من الخبراء أن ممارسة رياضة المشى السريع لمدة ساعة يحرق حوالى 500 سعر حرارى، لكن فى حالة اتباعك نظام غذائى سيئ فقد يؤثر ذلك على وزنك ولا يجعل للمشى تأثيرا على فقدانك للوزن أو حرق السعرات الحرارية.

لذا يعرض التقرير بعض الأنظمة الغذائية الخاطئة التى تعرضك لعدم إنقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية فى الجسم، والتى تتضمن الآتى:

1- فى محاولة الكثيرين لإنقاص الوزن بشكل سريع يتجاهلون فى وجباتهم اليومية، حتى تجاهل الدهون الجيدة للجسم كالأوميجا 3 المتواجدة فى السمك أو المكسرات أو الأفوكادو وزيت الزيتون، وهى فى الواقع تساعد على رفع معدل الحرق فى الجسم، وهذه الوجبات التى تحتوى على دهون جيدة للجسم تحافظ على عملية التمثيل الغذائى وعند تجنبها يقل حرق الجسم للسعرات وتحدث مشاكل فى الجهاز الهضمى.

2- وحسب التقرير، فإن تعجلك لإنقاص وزنك قد يجعلك تتخلى عن وجبة الإفطار أو الغداء، مما يسبب تباطؤ التمثيل الغذائى الخاص، ويتوقف الجسم عن تحويل الطعام إلى طاقة ويبدأ تخزينها على شكل دهون فى الجسم، فإذا كنت تمارس رياضة المشى السريع كل يوم، يفضل أن تتناول ما لا يقل عن ستة وجبات صغيرة على مدار اليوم.


>- "ديلى ميل" تكشف السر وراء انخفاض وزيادة الوزن أثناء النوم
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>- وفر فلوسك.. المشى السريع أفضل من الجيم لإنقاص الوزن
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