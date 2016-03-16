Julia Roberts مجدداً في دور محامية

عام 2000 أدّت الممثلة Julia Roberts دور محامية في فيلم Erin Brockovich ونالت عنه جائزة أوسكار أفضل ممثلة. بعد مرور 16 عاماً، قررت الممثلة مجدداً تأدية دور محامية في فيلم عنوانه Train Man، حيث تدافع هذه المرة عن Darius McCollum وهو رجل يعيش في مدينة نيويورك ومتّهم بالعديد من الجرائم المرتبطة بالقطارات وأنفق المترو وقد شخّص الأطباء بأنه مصاب باضطرابات طيف التوحد. هذا الرجل في سن الخمسين تم توقيفه أكثر من 25 مرة. الفيلم يلقي الضوء على حياة هذا الأخير منذ أن كان في الخامسة عشر من عمره من خلال مشاهد ستعيدنا بالزمن الى الوراء.

من ناحية أخرى، تم تكليف السيناريست Simon Stephenson لكتابة السيناريو، والإنتاج ستتولاه شركة Gotham Group وقد تشارك الممثلة في إنتاج الفيلم أيضاً. أما التمويل والتوزيع في جميع أنحاء العالم فهو لشركة FilmNation Entertainment التي لم تعلن بعد عن إسم الشخص الذي سيتولّى إخراجه.

يذكر أن للممثلة Julia Roberts فيلمين سيتم عرضهما هذه السنة، الأول عنوانه Money Monster للمخرجة والممثلة Jodie Foster والثاني بعنوان Mother’s Day للمخرج Garry Marshall.