تجديد حبس عامل زراعى 15 يوما بتهمة الاتجار فى الأفيون بسوهاج

قررت جنح مستأنف مركز سوهاج، بسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم "عونى.ب.أ" 52 سنة عامل زراعى ومقيم بمنطقة عزبة العمال بناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الأفيون.

تعود الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز وترويجها على المتعاطين وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته قطعة كبيرة الحجم من الأفيون وزنت 40 جراما.

وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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