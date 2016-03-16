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سقوط شاب يقوم بتسهيل دعارة زوجته للسائحين بالفنادق فى القاهرة

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سقوط شاب يقوم بتسهيل دعارة زوجته للسائحين بالفنادق فى القاهرة سقوط شاب يقوم بتسهيل دعارة زوجته للسائحين بالفنادق فى القاهرة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، من ضبط شاب وزوجته لقيامهما بممارسة الرذيلة مع آخرين بمقابل مادى دون تمييز، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

وردت معلومات للعميد أحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة، تقيد قيام شاب بتسهيل دعارة زوجته مع راغبى المتعة الحرام بمقابل مادى، وأن المتهم يقوم أيضا بممارسة الفجور مع آخرين بمقابل مادى عن طريق برامج التواصل على الهواتف المحمولة الحديثة.

وعقب تقنين الإجراءات ورصد المتهمين والتى أوضحت تواجدهما داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة للاتفاق مع رغبى الأعمال المنافية للآداب لممارسة الجنس الحرام معهما مقابل مبالغ مالية مختلفة. وبعد استئذان النيابة العامة تمكن المقدم وليد بدر والمقدم جاسر الزينى والمقدم أحمد وربى والمقدم أحمد عز من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترف الشاب على تسهيل دعارة زوجته للسائحين، وأيضا قيامه بممارسة الشذوذ الجنسى مقابل مادى دون تمييز، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


>سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة بالإسكندرية

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