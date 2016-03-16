مسئول كردى: الفيدرالية هى الحل الوحيد لأزمة سوريا والقرار للشعب

قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطى "PYD" صالح مسلم، إن نقاشات تجرى حول إقرار النظام الفيدرالى فى سوريا، مشيرا إلى أن الفيدرالية فى سوريا هى الحل الوحيد للأزمة السورية فى الوقت الراهن وأن القضية تكون عبر إدارة مركزية عبر كانتونات أو إدارة ديمقراطية للمناطق.

وأكد مسلم فى تصريحات خاصة لليوم السابع مساء الثلاثاء، أن مكونات الشعب السورى هى من ستجلس وتقرر العيش المشترك وأن القرار فى يدها، موضحا أن حزبه لا يملك رؤية حول مستقبل بعض مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش وأن ما يتفق عليه الشعب السورى سيتم إقراره.

وأشار إلى أن سحب روسيا لقواتها جاء باتفاق ما بين موسكو ودمشق مثلما تم منذ أكثر من 6 أشهر عندما دخلت عناصر من الجيش الروسى لسوريا، مرجحا أن يكون انسحاب عناصر من الجيش الروسى ومقاتلى حزب الله خطوة فى طريق حل الأزمة السورية سياسيا.

مسؤول كردى لـ "اليوم السابع": توجهات لنظام حكم فيدرالى شمال وغرب سوريا