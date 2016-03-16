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إيران ترى "مؤشرا إيجابيا" فى انسحاب روسيا من سوريا

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إيران ترى "مؤشرا إيجابيا" فى انسحاب روسيا من سوريا إيران ترى "مؤشرا إيجابيا" فى انسحاب روسيا من سوريا

>وصف وزير الخارجية الإيرانى محمد جود ظريف قرار روسيا سحب قواتها من سوريا "بالمؤشر الإيجابي" الذى يدل على إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين السورية وجماعات المعارضة المسلحة.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بصورة مفاجئة يوم الاثنين أن روسيا ستسحب معظم القوات من سوريا بعد أن نشرتها فى سبتمبر لمساعدة الرئيس السورى بشار الأسد. ومنذ إعلان بوتين بدأت الطائرات الحربية فى العودة إلى روسيا.

ونقلت محطة (برس.تي.في) التلفزيونية الإيرانية عن وزير الخارجية الإيرانى قوله خلال زيارة إلى النمسا أمس الثلاثاء "حقيقة أن روسيا أعلنت أنها ستسحب جزءا من قواتها تشير إلى أنهم لا يرون حاجة وشيكة للجوء إلى القوة للحفاظ على وقف إطلاق النار."

وأضاف "قد يكون ذلك فى حد ذاته مؤشرا إيجابيا."

وتجرى الحكومة السورية والمعارضة المدعومة من الغرب محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة فى جنيف فى إطار جهود دبلوماسية مدعومة من الولايات المتحدة وروسيا بغية إنهاء الصراع. وتدعم إيران الأسد فى الصراع المستمر منذ خمس سنوات.
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