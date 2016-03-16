أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول عسكرى بارز: نسيطر على 20% من سوريا ولدينا مؤسسات حكم خاصة

Google+ Print
مسئول عسكرى بارز: نسيطر على 20% من سوريا ولدينا مؤسسات حكم خاصة مسئول عسكرى بارز: نسيطر على 20% من سوريا ولدينا مؤسسات حكم خاصة
قال المتحدث الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية العقيد طلال سلو، إن قواته تسطير على 20% من مساحة الأراضى السورية وتتركز تلك السيطرة فى شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا، مشيرا لوجود مؤسسات حكم نظامية تتبعهم فى تلك المناطق من محاكم ومستشفيات وكافة المؤسسات الخاصة بأى دولة وأنها ليس لها أى علاقة بالنظام السورى.

وأكد سلو فى تصريحات خاصة لليوم السابع من سوريا، مساء الثلاثاء، أنه حال تم إعلان النظام الفيدرالى فى شمال وغرب سوريا ستنضم قواته التى تنتشر فعليا على الأراضى إلى نظام الحكم فى الإقليم، موضحا أن قوات سوريا الديمقراطية تتكون من أكراد وعرب وسريان وتركمان.

ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، انتماء قواته للنظام السورى أو القتال بجانبه متهما أطياف المعارضة ببث الشائعات المغرضة ضد القوات عقب الانتصارات الكبيرة التى حققتها، مشيرا إلى انتهاك تركيا لسيادة سوريا بقصف قوات سوريا الديمقراطية واستهداف عناصر قواتها العسكرية، متهما نظام أردوغان بالتواطىء مع تنظيم داعش الإرهابى الذى يجاور تركيا دون أن تطلق عليه أنقرة رصاصة واحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365