مسئول عسكرى بارز: نسيطر على 20% من سوريا ولدينا مؤسسات حكم خاصة

قال المتحدث الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية العقيد طلال سلو، إن قواته تسطير على 20% من مساحة الأراضى السورية وتتركز تلك السيطرة فى شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا، مشيرا لوجود مؤسسات حكم نظامية تتبعهم فى تلك المناطق من محاكم ومستشفيات وكافة المؤسسات الخاصة بأى دولة وأنها ليس لها أى علاقة بالنظام السورى.

وأكد سلو فى تصريحات خاصة لليوم السابع من سوريا، مساء الثلاثاء، أنه حال تم إعلان النظام الفيدرالى فى شمال وغرب سوريا ستنضم قواته التى تنتشر فعليا على الأراضى إلى نظام الحكم فى الإقليم، موضحا أن قوات سوريا الديمقراطية تتكون من أكراد وعرب وسريان وتركمان.

ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، انتماء قواته للنظام السورى أو القتال بجانبه متهما أطياف المعارضة ببث الشائعات المغرضة ضد القوات عقب الانتصارات الكبيرة التى حققتها، مشيرا إلى انتهاك تركيا لسيادة سوريا بقصف قوات سوريا الديمقراطية واستهداف عناصر قواتها العسكرية، متهما نظام أردوغان بالتواطىء مع تنظيم داعش الإرهابى الذى يجاور تركيا دون أن تطلق عليه أنقرة رصاصة واحدة.