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سحب وغيوم على مناطق متفرقة في الدولة تبشر بأمطار الخير

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سحب وغيوم على مناطق متفرقة في الدولة تبشر بأمطار الخير سحب وغيوم على مناطق متفرقة في الدولة تبشر بأمطار الخير

شهدت مناطق متفرقة من الدولة صباح اليوم  انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم وتجمعت السحب لتبشر بهطول أمطار الخير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن يسود الدولة اليوم طقس غير مستقر بوجه عام، حيث تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار متفرقة أحيانا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة. ويكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

ووفقاً للمركز، فإن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم 12.1 درجة مئوية وكانت في جبل جيس الساعة الرابعة صباحا.
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