النقل تطالب بتأسيس هيئة عامة لإدارة الموانئ لدفع عجلة الإنتاج

أكد الدكتور ماجد سلطان، مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات، أن منظمة النقل فى مصر تحتاج لخطة محددة من خلال تشكيل لجنة يرأسها مسئول واحد تتبع لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لحل أزمة البيروقراطية وإهدار الوقت فى الموانئ المصرية، وتسمى بـ"الهيئة العامة لإدارة الموانئ".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة هبوط الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار حلها لدى المصريين فور زيادة حركة الصادرات والواردات وتطبيق القانون بحذافيره على المخالفين مهما كانت درجته الوظيفية، والاقتداء بالتجربة الماليزية والسنغافورية التى كانت تغرق فى بحر المشاكل مثل مشاكل الموانئ المصرية وسياستها وثقافتها متشابهة لمصر، ولكنها تغلبت عليها فى سنوات قليلة واستطاعت الخروج إلى النور وتنافس موانئ دول العالم.

وأشار مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق التكنولوجيا واستخدام الإنترنت فى منظومة النقل يحتاج إلى إرادة سياسية وقرار من القيادة السياسية على غرار قناة السويس الجديدة، بتحديد الهدف والوقت والفترة الزمنية والعمل عليها طوال هذه الفترة، واستخدام التكنولوجيا كوسيلة للوصول للتطور والهدف لتسهيل الخدمات على المواطنين فى كافة المجالات ووسائل النقل .

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