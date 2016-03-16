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خبراء الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ على جنوب الصعيد نهارا

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خبراء الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ على جنوب الصعيد نهارا خبراء الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ على جنوب الصعيد نهارا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>الصغرى العظمى

القاهرة

15 23

الإسكندرية

13 20

مطروح

13 18

بورسعيد

15 20

دمياط

14 19

بلطيم

15 20

الإسماعيلية

14 23

السويس

14 23

العريش

12 21

نخل

8 21

طابا

10 22

الطور

16 23

مرسى علم

17 25

الغردقة

17 25

شرم الشيخ

19 26

رفح

11 20

كاترين

8 17

سيوة

12 24

المنيا

12 24

الفيوم

13 24

رأس سدر

13 24

أبوسمبل

19 28

وسط الدلتا

13 22

أسيوط

12 24

سوهاج

13 25

الأقصر

16 26

أسوان

18 28

شلاتين

20 30

حلايب

21 25

الوادى الجديد

14 26

قنا

14 26

نويبع

18 25

السلوم

9 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى

مكة المكرمة

24 35

المدينة

20 29

الرياض

20 27

المنامة

22 24

أبوظبى

23 29

الدوحة

23 28

الكويت

13 28

دمشق

7 17

بيروت

13 19

عمان

8 12

القدس

7 12

غزة

15 18

بغداد

14 23

مسقط

24 31

صنعاء

15 28

الخرطوم

26 37

طرابلس

12 27

تونس

9 16

الجزائر

8 17

الرباط

7 19

نواكشوط

18 32.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
>الصغرى العظمى

أنقرة

3- 7

اسطنبول

5 9

اسلام اباد

11 24

نيودلهى

14 30

جاكرتا

26 33

بكين

3 17

كوالامبور

25 35

طوكيو

2 13

أثينا

9 14

روما

8 14

باريس

2 10

مدريد

1 16

برلين

1 9

لندن

5 10

مونتريال

2 7

موسكو

4- 4

نيويورك

7 13

واشنطن

10 20 .

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