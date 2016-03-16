خبراء الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ على جنوب الصعيد نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 16/3/2016 بجميع محافظات مصر
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وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>الصغرى العظمى
القاهرة15 23
الإسكندرية13 20
مطروح13 18
بورسعيد15 20
دمياط14 19
بلطيم15 20
الإسماعيلية14 23
السويس14 23
العريش12 21
نخل8 21
طابا10 22
الطور16 23
مرسى علم17 25
الغردقة17 25
شرم الشيخ19 26
رفح11 20
كاترين8 17
سيوة12 24
المنيا12 24
الفيوم13 24
رأس سدر13 24
أبوسمبل19 28
وسط الدلتا13 22
أسيوط12 24
سوهاج13 25
الأقصر16 26
أسوان18 28
شلاتين20 30
حلايب21 25
الوادى الجديد14 26
قنا14 26
نويبع18 25
السلوم9 20
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى
مكة المكرمة24 35
المدينة20 29
الرياض20 27
المنامة22 24
أبوظبى23 29
الدوحة23 28
الكويت13 28
دمشق7 17
بيروت13 19
عمان8 12
القدس7 12
غزة15 18
بغداد14 23
مسقط24 31
صنعاء15 28
الخرطوم26 37
طرابلس12 27
تونس9 16
الجزائر8 17
الرباط7 19
نواكشوط18 32.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
>الصغرى العظمى
أنقرة3- 7
اسطنبول5 9
اسلام اباد11 24
نيودلهى14 30
جاكرتا26 33
بكين3 17
كوالامبور25 35
طوكيو2 13
أثينا9 14
روما8 14
باريس2 10
مدريد1 16
برلين1 9
لندن5 10
مونتريال2 7
موسكو4- 4
نيويورك7 13
واشنطن10 20 .
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 16/3/2016 بجميع محافظات مصر
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