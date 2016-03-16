خبراء الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ على جنوب الصعيد نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

>الصغرى العظمى

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

15 2313 2013 1815 2014 1915 2014 2314 2312 218 2110 2216 2317 2517 2519 2611 208 1712 2412 2413 2413 2419 2813 2212 2413 2516 2618 2820 3021 2514 2614 2618 259 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى

مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

24 3520 2920 2722 2423 2923 2813 287 1713 198 127 1215 1814 2324 3115 2826 3712 279 168 177 1918 32.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

>الصغرى العظمى

أنقرة

اسطنبول

اسلام اباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالامبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 16/3/2016 بجميع محافظات مصر

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