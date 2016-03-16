شيخ الأزهر الأكثر تداولاً على"تويتر" بعد خطابه التاريخى أمام البرلمان الألمانى

ضمت قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، هاشتاج بعنوان "شيخ الأزهر" عقب خطابه أمام البرلمان الألمانى.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، قد ألقى خطابًا عالميًا، فى البرلمان الألمانى "البوندستاج"، أمس الثلاثاء، حيث أكد فى كلمته على تقدير الأزهر الشريف للموقف الإنسانى للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، تجاه الفارين من جحيم الحروب وويلاتها فى الشرق، وتنديدها بالإسلاموفوبيا قائلة: "الإسلام جزء من ألمانيا".

>

>