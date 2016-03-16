أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شيخ الأزهر الأكثر تداولاً على"تويتر" بعد خطابه التاريخى أمام البرلمان الألمانى

Google+ Print
شيخ الأزهر الأكثر تداولاً على"تويتر" بعد خطابه التاريخى أمام البرلمان الألمانى شيخ الأزهر الأكثر تداولاً على"تويتر" بعد خطابه التاريخى أمام البرلمان الألمانى
ضمت قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، هاشتاج بعنوان "شيخ الأزهر" عقب خطابه أمام البرلمان الألمانى.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، قد ألقى خطابًا عالميًا، فى البرلمان الألمانى "البوندستاج"، أمس الثلاثاء، حيث أكد فى كلمته على تقدير الأزهر الشريف للموقف الإنسانى للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، تجاه الفارين من جحيم الحروب وويلاتها فى الشرق، وتنديدها بالإسلاموفوبيا قائلة: "الإسلام جزء من ألمانيا".
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365