بعد شهرين من إعلان انسحابها من المشهد.. بلاك بلوك: نستعد للانطلاقة الثانية

أعلنت مجموعة الكتلة السوداء "بلاك بلوك black bloc"، صباح اليوم الأربعاء، استعدادها لانطلاقة ثانية، فى تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للمجموعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكانت مجموعة "بلاك بلوك" قد أعلنت، فى السادس عشر من شهر يناير الماضى، فى بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انسحابها تمامًا من المشهد، والعودة إلى "الأدراج" مثلما وصفوا، وعدم خوض أى معارك من جديد.

- "بلاك بلوك" على "فيس بوك": ننسحب من المشهد ولن نخوض معارك من جديد