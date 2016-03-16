محافظ البحيرة: علاج 6 آلاف مصاب بفيروس سى على حساب صندوق تحيا مصر

قال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى أعداد المواطنين الذين حصلوا على عقار السوفالدى لعلاج مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى c خلال الشهر الماضى قد بلغ 6 آلاف مريض، وذلك من إجمالى 19 ألف مريض مستهدف من صندوق تحيا مصر ، بتمويل 42 مليون جنيه وفقا للبروتوكول الموقع مع الصندوق فى نهاية يناير الماضى، لتدعيم مبادرة محافظة البحيرة خالية من فيروس سى.

وأضاف محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة، أنه جار استكمال صرف العلاج لباقى المرضى المستحقين الذين ترد ملفاتهم من مراكز العلاج المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة، وهى المعهد الطبى القومى بدمنهور وحميات دمنهور وحميات إيتاى البارود وكفر الدوار المركزى وغزل كفر الدوار وإدكو المركزى وحوش عيسى المركزى .

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