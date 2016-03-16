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انقطاع المياه اليوم عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال الإحلال والتجديد

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انقطاع المياه اليوم عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال الإحلال والتجديد انقطاع المياه اليوم عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال الإحلال والتجديد
أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع المياه اليوم الأربعاء عن مناطق غرب المحافظة، بسبب أعمال الإحلال والتجديد.

وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه سيتم قطع المياه اليوم من الساعة 6 صباحًا بمناطق: "العامرية، الهجانة، مدينة برج العرب، كنج مريوط، قرى الساحل الشمالى وقريتى بهيج وحبول"، مطالبة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه أو الاتصال بالشركة لتوفير مياه الشرب من خلال سيارات.


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