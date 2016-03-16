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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالبساتين 15 يوما

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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالبساتين 15 يوما تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالبساتين 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، أمس الأربعاء، حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة صقر قريش، 15 يوما على ذمة التحقيق، عقب إنكارهما ارتكاب الواقعة.

كانت البداية بورود معلومات لمباحث قسم البساتين، تفيد بترويج كل من "م، م" عاطل، و"ح، ا"عاطل، الأقراص المخدرة بمنطقة صقر قريش.

وعلى الفور تم إعداد الخطة المناسبة من تحريات ضباط المباحث والتى أكدت صحة الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 2 سيارة هيونداى تيوتا كرولا، و1000 قرص مخدر، و10 قطع حشيش، و350 جنيها. وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بحبسهما على ذمة التحقيقات.

ويذكر أن شريف معتز رئيس نيابة البساتين، أمر بحبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة صقر قريش، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365