مرور الجيزة يضبط 469 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات و الزام المواطنين بقواعد و اداب المرور لمنع وقوع اى حوادث مرورية

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 469 مخالفة مرورية متنوعة منها 135مخالفة نموذج 125 و 46 مخالفة رخص بدون تسيير و تم حجز 9 مركبات توك توك و ضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

- ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 22 "توك توك" مخالف لقواعد السير بالجيزة

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