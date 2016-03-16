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مرور الجيزة يضبط 469 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر

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مرور الجيزة يضبط 469 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر مرور الجيزة يضبط 469 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات و الزام المواطنين بقواعد و اداب المرور لمنع وقوع اى مرورية

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 469 مخالفة مرورية متنوعة منها 135مخالفة نموذج 125 و 46 مخالفة رخص بدون تسيير و تم حجز 9 مركبات توك توك و ضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

- ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 22 "توك توك" مخالف لقواعد السير بالجيزة
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مصر 365

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