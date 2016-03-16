أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل متهم فى 15 قضية خطف بالمنيا

Google+ Print
القبض على عاطل متهم فى 15 قضية خطف بالمنيا القبض على عاطل متهم فى 15 قضية خطف بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من إلقاء القبض على متهم مطلوب ضبطه فى 15 قضية خطف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مركز بنى مزار من ضبط "سليمان.س" وشهرته الجمل 28 سنه فلاح، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى ثلاث قضايا (استعمال قوة وعنف وسلاح وذخيره، وخطف، وسرقات عامة) وبحوزته بندقية آلية و17 طلقة.

كما تم إلقاء القبض على "محمد.س" 28 سنه عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 1248/8 فئة ج، سرقات عامة، ومطلوب فى 15 قضية خطف وسرقات، ومحكوم عليه فى قضيتين بالحبس سنة وشهرين، وبحوزته بندقية آلية، و13 طلقة.

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهما الإجرامى.


>- ضبط 1063 زجاجة خمور بحوزة مسجل خطر بالمنيا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365