القبض على عاطل متهم فى 15 قضية خطف بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من إلقاء القبض على متهم مطلوب ضبطه فى 15 قضية خطف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مركز بنى مزار من ضبط "سليمان.س" وشهرته الجمل 28 سنه فلاح، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى ثلاث قضايا (استعمال قوة وعنف وسلاح وذخيره، وخطف، وسرقات عامة) وبحوزته بندقية آلية و17 طلقة.

كما تم إلقاء القبض على "محمد.س" 28 سنه عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 1248/8 فئة ج، سرقات عامة، ومطلوب فى 15 قضية خطف وسرقات، ومحكوم عليه فى قضيتين بالحبس سنة وشهرين، وبحوزته بندقية آلية، و13 طلقة.

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهما الإجرامى.

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