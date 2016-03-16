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ضبط صاحب محل أحذية ونجله لاتجارهم فى العملات الأجنبية بالمنيا

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ضبط صاحب محل أحذية ونجله لاتجارهم فى العملات الأجنبية بالمنيا ضبط صاحب محل أحذية ونجله لاتجارهم فى العملات الأجنبية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية فى المنيا بالتنسيق مع مباحث الأموال من ضبط تاجر أحذية ونجله لقيامهما بالاتجار فى العملات الأجنبية متخذين محل الأحذية ستار لممارسة النشاط.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد تمكن مباحث الأموال العامة بقيادة المقدم معتز بدوى رئيس القسم من ضبط "موريس. ش "صاحب محل أحذية بمدينة المنيا ونجله "شريف "صاحب محل أحذية بعد ورود معلومات عن قيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن نيابة الشئون المالية والتجارية وموافقة محافظ البنك المركزى تم ضبط المتهمان أثناء تواجدهما بمحل الأول وأثناء قيامهما بتداول العملة على عملائهم، وعثر معهما على عدة أجندات توضح معاملات فى تجارة العملة مع عدد من الأشخاص تقدر بملايين الجنيهات، كما عثر على 3070 دولارا أمريكيا، و6590 جنيها استرلينى و18065جنيه مصرى وأثناء وجود قوة الضبط حضر بعض المواطنين الراغبين فى شراء وبيع العملات.وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3466 إدارى المنيا.


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