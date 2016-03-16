إصابة شخص فى مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بالمنيا

أصيب منذ قليل، شخصان فى مشاجرة بالشوم والعصى بسبب الخلاف على قطعة أرض بناحية تقسيم شلبى بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس البحث الجنائى بالمديرية، يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المشاجرة بين كلا من " منتصر.م" 40 سنه مقاول، "وليد.ج" 18 سنه عامل، "محمد.م" 19 سنه عامل و "محمد.ا" 33 سنه عامل طرف أول، وطرف ثانى "محمد.ى" 40 سنه تاجر، "أدهم.م" 30 سنه خفير خصوصى، "خالد.ع" 48 سنه موظف، "شحاته.ع" 40 سنه موظف، "أحمد.ر"، 31 سنه خفير خصوصى، "خلف.ع" 57 سنه خفير خصوصى و"أحمد.ع" 33 سنه خفير خصوصى مصاب بجرح سطحى بالقدم و"أسامة.ا" 41 سنه محامى هارب.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية، بين الطرفين بسبب النزاع على قطعة أرض مساحتها 559 متر، بناحية تقسيم شلبى تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدى، وبمواجهة الطرفين تبادلا الإتهامات بالتعدى وتم ضبط 4 عصى وشوم وطلقة خرطوش بمكان المشاجرة وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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