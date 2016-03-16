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الأمن الصومالى يحبط مخططا إرهابيا لحركة "الشباب" على موانئ رئيسية

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الأمن الصومالى يحبط مخططا إرهابيا لحركة "الشباب" على موانئ رئيسية الأمن الصومالى يحبط مخططا إرهابيا لحركة "الشباب" على موانئ رئيسية

>أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الصومالى أنه أحبط مخططا إرهابيا لحركة "الشباب" يستهدف موانئ رئيسية فى شمالى وجنوبى البلاد.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم "الأربعاء" عن مسئول فى جهاز "نيسا" قوله إن جهاز الأمن والاستخبارات الصومالية حصل على معلومات حول مخطط إرهابى قد يستهدف موانئ مقديشو وبوصاصو الصومالية، موضحا أن حركة الشباب جهزت حوالى 500 مسلح من ميليشياتها فى مدينة غراعاد بعد سيطرتها عليها لتشن هجمات على الموانئ الرئيسية فى مقديشو على المحيط الهندى وبوصاصو على خليج عدن.

وأشار المسئول إلى أن الأمن الصومالى أحبط هذا الهجوم بعد توفر معلومات حول الهدف والتوقيت حيث دعت الصومالية الفيدرالية خفر السواحل بتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ وذلك بعد هجوم مسلحى "الشباب" على منطقة ساحلية بشمال شرقى البلاد.

وكان مسلحو الحركة المرتبطة بالقاعدة قد سيطروا الإثنين الماضى على مدينة غراعاد التى تقع حوالى 700 كيلومتر شمالى مقديشو فى إقليم بونتلاندا شمال شرقى الصومال المتمتع بحكم شبه ذاتي.
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