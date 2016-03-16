طائرات التحالف العربى تقصف مواقع المليشيات فى تعز جنوب غربى اليمن

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن فى الوقت الذى استمرت فيه الاشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات فى عدد من جبهات القتال فى المدينة .

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن الطائرات استهدفت طوال أمس وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم تعزيزات كبيرة للمليشيات كانت متجهة إلى عناصرهم المحتجزين فى معسكر الدفاع الجوى بعد اقتحام القوات له منذ عدة أيام وتعمل على تصفية جيوب المليشيات فى احدى تباب المعسكر وشارعى الخمسين والثلاثين بالقرب من جبل الوعش شمال غربى المدينة.

كما استهدفت الطائرات مواقع تمركز المليشيات فى المكلكل بمنطقة صالة شرق المدينة ودمرت دبابة تابعة للمليشيات كانت متمركزة أمام البوابة الخلفية للقصر الجمهورى .. وقصفت أيضا منطقة الكسارة بشارع الستين وجبل الهان بالربيعى ومنطقة الطمر بمديرية موزع غرب المدينة وعدة أطقم عسكرية فى منطقة الحوبان شمال المدينة.

من ناحية أخرى أكدت مصادر المقاومة وصول الدفعة الأولى من التعزيزات العسكرية المقدمة من التحالف العربى إلى تعز استعدادا لحسم معركة تحرير تعز .. وتشمل هذه التعزيزات التى وصلت من مدينة عدن ودخلت من الجبهة الغربية التى تم فك الحصار عنها أسلحة ثقيلة ومنها دبابات ومدرعات .. وستعمل هذه التعزيزات على دعم الجبهة الشرقية والتقدم نحو القصر الجمهورى والذى تفرض قوات الشرعية حصارا على ما تبقى من عناصر المليشيات حيث تدور اشتباكات بالقرب من بوابته الشرقية وتطهير الجبهة الشرقية بالكامل .

وأكدت مصادر المقاومة أن أبو علاء على القائد الميدانى لمنطقة الكمب التابع لمليشيات الحوثيين قتل فى الاشتباكات أمس كما أصيب المسئول الأمنى للحوثيين فى تعز أبو شهاب برصاصتين أثناء اشتباكات فى مفرق الذكرة مع مجموعة من المتعاونين مع الحوثيين الفارين من الاشتباكات بعد مطالبته لهم تسليم أسلحتهم وتم نقله إلى صنعاء للعلاج .

وأضافت المصادر أن 13 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى دارت أمس وقصف الطائرات لمواقعهم فيما قتل 5 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 31 بالإضافة إلى مقتل طفلة وإصابة 9 مدنيين فى القصف المدفعى للمليشيات على الأحياء السكنية .

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