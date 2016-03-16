مفيش سن يأس.. نصائح وأكلات علشان تقاومى الشيخوخة وتحتفظى بأنوثتك

"سن اليأس" عبارة تحمل مخاوف كثيرة لكل السيدات، فهى مرحلة تحول كبيرة هرمونيا وجسديا ونفسيا وحتى عاطفيا للمرأة فى هذا العمر، خاصة أن بعض السيدات قد يزورهن هذا السن مبكرا بعض الشىء، فيما يتأخر لدى البعض الآخر.

ويمكن للمرأة أن تجعل من هذا السن عمرا ذهبيا جديدا لها تحتفظ فيه بجمالها وشبابها وتؤخر ما يزعجها فى هذا السن من علامات الكبر والشيخوخة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور حازم لطفى - استشارى النساء والتوليد - أن المرأة قبل الدخول فعليا فى سن اليأس عليها بتنشيط هرمون الاستروجين الطبيعى لديها، وهو ما ويبعدها تدريجيا عن زحف أعراض ومضاعفات انقطاع الطمث.

وتابع الدكتور حازم حديثه موضحا بعض الأطعمة المحتوية على هذا الاستروجين، والتى تنشطه بشكل سليم، ومن أهمها الصويا ومشتقاتها، كفول الصويا، كذلك تناول وشرب مغلى الشعير، وتناول الشوفان أى الحبوب الكاملة، كما أن بعض الإضافات على الطعام تنشط الهرمون، كالثوم، وبعض الفواكه المهمة والطازجة كالخوخ، وكذلك الاهتمام بتعاطى فيتامين "ب" و"ج" تحت إشراف طبى متخصص، وبجرعات ملائمة لكل امرأة على حدة.

ونصح استشارى النساء كل امرأة فى مرحلة الشباب والإنجاب، أن تهتم بالرياضة ليعتاد جسمها عليها لأنها أفضل منشط للهرمونات، والتمرينات البسيطة والحركة السريعة هى ما نقصده هنا، لأن المبالغة فى ممارستها قد يقلل من نسب الهرمون لذا الاعتدال مطلوب جدا، فضلا عن تجنبها لكل مدمرات الأنوثة منذ سن مبكرة، كالتدخين بكل أنواعه، وتعاطى المخدرات، وشرب الخمور، وتعاطى الأدوية دون حساب، والإجهاد البدنى والنفسى الزائد.

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