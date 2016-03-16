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بعد 5 سنوات دراسة.."التعليم"تعيد تلميذ من الصف الخامس الابتدائى إلى"الرابع"

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بعد 5 سنوات دراسة.."التعليم"تعيد تلميذ من الصف الخامس الابتدائى إلى"الرابع" بعد 5 سنوات دراسة.."التعليم"تعيد تلميذ من الصف الخامس الابتدائى إلى"الرابع"
قررت وزارة التربية والتعليم، عودة التلميذ عمر هانى معروف، بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة القديمة إلى الصف الرابع الابتدائى بدلا من الخامس وذلك بعد مرور 5 سنوات على تواجده بالمدرسة.

قال هانى معروف ولى أمر التلميذ، إنه تم قبول التحاق نجله بالمدرسة منذ 2011 تحت السن نظرا لانخفاض الكثافة، موضحا أن التلميذ وصل إلى الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسى 2015،2016 ، واختبر امتحانات الميد ترم، لافتا إلى أنه فوجئ بصدور قرار من وزارة التربية والتعليم قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول بضرورة عودت نجله إلى الصف الرابع الابتدائى.

وأوضح ولى الأمر، أن الإدارة التعليمية قررت النزول سنة لنجله وحالتين مثيلتين، لافتا إلى أنه تم التظلم من القرار فى وزارة التربية والتعليم وبعدها منحت الوزارة الأحقية للحالتين ببقائهما فى نفس الصف دون عودتهما، مع ضرورة عودة نجله للصف الرابع بدلا من الخامس، متسائلا:" لماذا لم يتم المساواة بينهم؟ ومن يتحمل نتيجة هذا الخطأ؟".

وأوضح ولى الأمر أن القرار أشار إلى عدم أحقية نجله فى القيد ودخول امتحان الصف الرابع الابتدائى رغم نجاحه فى ذات الصف وحصوله على الشهادة، مؤكدا أن إدارة المدرسة منعته من استكمال بقية امتحان الصف الخامس للفصل الدراسى الأول، قائلا:"الطفل يمنح طبقا للقانون حصانة قانونية بعد مرور ستين يوما من التحاقه بالمدرسة ولا يتحمل الخطأ الإدارى الذى وقعت فيه المدرسة منذ خمس سنوات".

وأكد أنه تم رفع دعوى أمام القضاء تحمل رقم 22601 مطالبا فيها بعدم أحقية ابنه بالقيد فى الصف الرابع والبقاء فى الصف الخامس وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أسوة بباقى زملائه، خاصة أن الطالب اجتاز اختبار الصف الرابع العام الماضى ومعه شهادة النجاح معتمدة من المدرسة، كما أنه قضى الفصل الدراسى الأول بالصف الخامس الابتدائى، لافتا إلى أنه تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20 من مارس الجارى.


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