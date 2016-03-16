رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ "49" لمعرض سوق القاهرة الدولى

يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ "49 " لمعرض سوق القاهرة الدولى، بأرض المعارض بمدينة نصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
- بالصور.. رسائل رئيس الوزراء لنواب الدقهلية: لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية.. و6 محاور رئيسية في برنامج الحكومة.. وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة على رأس الأولويات
- رئيس الوزراء يلتقى5 مرشحين خلفا للزند أبرزهم أحمد صبرى وعادل الشوربجى
ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 16 وحتى 25 مارس الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشارك فيه عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية.
- بالصور.. رسائل رئيس الوزراء لنواب الدقهلية: لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية.. و6 محاور رئيسية في برنامج الحكومة.. وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة على رأس الأولويات
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- رئيس الوزراء يلتقى5 مرشحين خلفا للزند أبرزهم أحمد صبرى وعادل الشوربجى
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