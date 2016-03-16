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رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ "49" لمعرض سوق القاهرة الدولى

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رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ "49" لمعرض سوق القاهرة الدولى رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ "49" لمعرض سوق القاهرة الدولى
يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ "49 " لمعرض سوق القاهرة الدولى، بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 16 وحتى 25 مارس الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشارك فيه عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية.

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