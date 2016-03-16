رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ "49" لمعرض سوق القاهرة الدولى

يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ "49 " لمعرض سوق القاهرة الدولى، بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 16 وحتى 25 مارس الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشارك فيه عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية.

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