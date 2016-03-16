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الأحد.. مفوضية اللاجئين بالإسكندرية تحتفل بيوم المرأة بمعرض منتجات

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الأحد.. مفوضية اللاجئين بالإسكندرية تحتفل بيوم المرأة بمعرض منتجات الأحد.. مفوضية اللاجئين بالإسكندرية تحتفل بيوم المرأة بمعرض منتجات
تنظم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللأجئين بالأسكندرية وكاريتس الإسكندرية والمركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة بازار لمنتجات السيدات السوريات والمصريات يوم الأحد 20مارس 2016.

وتتضمن الفاعلية انشطة منها قياس الضغط والسكر وتحليل مكونات كتلة الجسم، وإمكانية على السيدات للإكتشاف المبكر للأورام الثدى.

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