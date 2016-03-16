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مش بس بتقوى جسمك.. دراسة: المكملات الغذائية تحمى الأطفال من الصمم الوراثى

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مش بس بتقوى جسمك.. دراسة: المكملات الغذائية تحمى الأطفال من الصمم الوراثى مش بس بتقوى جسمك.. دراسة: المكملات الغذائية تحمى الأطفال من الصمم الوراثى
أظهرت دراسة حديثة أن المكملات الغذائية التى تحتوى على مضادات الأكسدة مثل "البيتا كاروتين"، وفيتامينa،c،e والماغنسيوم، تساعد على إبطاء الصمم الوراثى فى نماذج الفئران التى أجريت عليها الدراسة، وذلك من خلال إزالة جين الكونكسين 26، وهو من الجينات المسئولة عن الصمم الوراثى، كما أنه من البروتينات الموجودة فى الجينات، ومتواجد فى قوقعة الأذن، وهو السبب الأكثر شيوعا لفقدان السمع الوراثى.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فقال مؤلف الدراسة " Yehoash Raphael" أستاذ بجامعة مشيجان فى الولايات المتحدة، أن التعديلات التى تحدث على جين الكونكسين 26 "Connexin 26"، هى المسؤولة عن 20% على الأقل من حالات الأطفال المصابين بفقدان السمع الوراثى، حيث 10% من جميع حالات فقدان السمع تحدث فى مرحلة الطفولة.

كما أشار الطبيب إلى أن تناول جرعة عالية من المعادن والفيتامينات ربما تكون مفيدة فى التغلب على الجينات المسئولة عن فقدان السمع الوراثى.


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