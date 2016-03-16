تعرف على سر ألم جنبك أثناء الجرى.. واعرف إزاى تتخلص من تقلصات العضلات

يعانى الكثيرون من بعض الألم بإحدى الجانبين أسفل البطن عند الإسراع فى المشى أو الجرى، وقد تنتاب هذه الحالة العديد من الشباب الذين يشاركون فى حملات الجرى الرياضية "الماراثون" التى تقام فى مختلف المناطق، ومع ممارستهم لرياضة الجرى لمسافات طويلة يشعرون بألم شديد فى الجنب أسفل البطن مما يعيق حركتهم، وبعد تكرار الألم قد يظن البعض إصابتهم بمرض مزمن.

ويفسر الدكتور شريف عزمى - استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر - أسباب هذا الألم ويقول: "نشاهد فى يوم الإجازة حملات رياضية كثيرة فى الشوارع بهدف نشر الوعى بأهمية الرياضة، خاصة أنها تحمى الفرد من العديد من الأمراض، وهو الأمر الجيد الذى أخذ فى الانتشار الفترة الأخيرة، والسبب الرئيسى فى الشعور بألم فى عضلات البطن هو تقلص عضلات البطن لعدم تهيئتها قبل التمرين".

وأضاف د. شريف: "يتم تهيئة البطن عن طريق اتباع القاعدة الرياضية الثابتة وهى تسخين عضلات الجسم، وهى مجموعة من التمارين الخفيفة التى تجعل العضلات مهيأة لاستقبال باقى التمارين الرياضية وتجعلها قوية وتمنع تقلصات العضلات والآلام الشديدة التى قد تسبب فى توقفك عن التمرين لفترة".

وأكد الدكتور شريف عزمى قائلا: "تعد عضلات البطن من أضعف العضلات الموجودة فى الجسم لهذا سريعا ما يحدث فيها هذا التقلص، ويزداد الألم أكثر عند امتناع الفرد الرياضى عن تناول المياه بشكل كاف لتعويض ما فقده فى التمرين، حيث يجب تناول مياه كافية قبل التمرين وأثناء التمرين كل 20 دقيقة نتناول كوب إلى كوب ونصف مياه، لأن العضله تحتوى على 60% إلى 80% مياه وكلما فقد الرياضى 1% من المياه بجسمه قل أداؤه البدنى بنسبة 10% وعدم تعويض المياه التى نفقدها أثناء التمرين يؤدى إلى تمزق العضلات، وزيادة إصرار الفرد على عدم تناول المياه قد يؤدى إلى الوفاة".

ويوضح الدكتور شريف عزمى أن هناك تقلصات أخرى تحدث عند ممارسة رياضة الجرى منها عضلة السمانة والفخذ والسبب الرئيسى فى تقلص هذه العضلات هو نقص المعادن من الجسم وعلى رأسها الماغنسيوم، ويمكن الحصول عليها عن طريق العديد من الأكلات مثل الأرز، والقمح، الشوفان، والمكسرات، بالإضافة إلى أقراص المكمل الغذائى، ويفضل تناولها مساء قبل النوم حتى تعمل على استرخاء العضلات.

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