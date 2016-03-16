تدشين «السفر الذكي» في مطار أبوظبي

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نظام »السفر الذكي« في مطار أبوظبي الدولي، الذي يتيح للمسافرين تجربة سفر ذاتية تمكنهم من إنهاء مراحل إجراءاتهم على وجه السرعة منذ لحظة الوصول وحتى مرحلة الصعود إلى الطائرة.

ويتضمن النظام خدمة تسجيل المسافرين أثناء فترة انتظارهم أمام كاونتر استلام بطاقة صعود الطائرة، ثم التوجه مباشرة للبوابة الإلكترونية وإنهاء إجراءات السفر دون الحاجة لدخول قاعة الجوازات والانتظار أمام الكاونتر.

واعتبر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تدشين نظام السفر الذكي في مطار أبوظبي الدولي وإدخاله إلى الخدمة نقلة نوعية تعزز مرونة الإجراءات لتسهيل حركة المسافرين على نحو يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي قطعت شوطاً كبيراً في خدمات المطارات لتوفير متطلبات راحة المسافرين.

وقال سموه إن جودة خدمات ومرافق المطارات تحافظ على مكانتها بين نظيراتها العالمية، وهي ما تحرص الحكومة على ديمومتها والارتقاء بها من أجل زيادة رضا المسافرين وتحقيق تطلعاتهم بتوفير أفضل الخدمات التي تمكنهم من استكمال إجراءات سفرهم على وجه السرعة، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه مطار أبوظبي الدولي من مكانة عالمية مرموقة.

مراحل

وكان سمو وزير الداخلية والحضور شاهدوا فيلماً أظهر مراحل وإجراءات السفر الذكي والمزايا التي يستفيد منها المسافرون في سرعة إنهاء إجراءات سفرهم.

حضر التدشين الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة والعميد محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي وعدد من ضباط وزارة الداخلية.