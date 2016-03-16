المعهد الثقافى السويدى بالإسكندرية ينظم ورشة عمل للحفاظ على التراث اليوم

ينظم المعهد السويدى بالإسكندرية بالتعاون مع المعهد الدنماركى المصرى للحوار ورشة بعنوان "مواطنون من أجل الحفاظ على التراث الحضاري" اليوم الأربعاء، بمقر المعهد السويدى بالإسكندرية.>تضم الورشة عدة مبادرات محلية وجمعيات أهلية مثل مبادرة أنقذوا الإسكندرية ومؤسسة تراث مصر الجديدة ووصف الإسكندرية وبورسعيد على قديمه بالإضافة إلى بعض المعماريين المستقلين وهيئات المجتمع المدنى.

يناقش الحاضرون مبادرات توثيق التراث المعمارى والثقافى بالإضافة إلى كيفية تنمية الوعى لدى الجمهور وعمل حملات التوعية للحفاظ على التراث، حيث ينقل كل منهم تجاربه وخبراته فى هذا المجال.

كما يشارك فى الورشة رئيس منطقة آثار الإسكندرية وممثلين عن وزارة الآثار فى إطار دعم المعهد السويدى لملف الإسكندرية من أجل الترشح لدخول قائمة التراث العالمى الخاصة بهيئة اليونسكو.

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