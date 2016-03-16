اجتماع اللجنة التنسيقية السعودية الروسية لبحث التعاون السلمى للطاقة الذرية

> عقد اليوم الثلاثاء بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض الاجتماع الأول للجنة التنسيقية النووية السعودية الروسية المشتركة وترأسه من الجانب السعودى نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج , فيما رأس الجانب الروسى النائب الأول للرئيس التنفيذى للمؤسسة الحكومية للطاقة الذرية فى روسيا "روس آتوم" كيريل كوماروف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان هذا الاجتماع يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للتعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الموقعة فى شهر يونيو الماضى، حيث بحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وسبل تنمية التعاون وتنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، لاسيما الاستفادة من التقنيات والخبرات الخاصة بالطاقة الذرية التى لدى روسيا والتى من الممكن أن تسهم فى تنفيذ مشاريع الطاقة الذرية فى المملكة .

من جانبه التقى رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى مع كيريل كوماروف والوفد المرافق له بحضور سفير روسيا لدى المملكة أوليج أوزيروف، حيث تم إطلاع الجانب الروسى على خطط المملكة الطموحة فى إنشاء قطاعى الطاقة الذرية والمتجددة ضمن مزيج مصادر الطاقة فى المملكة على مدى السنوات القادمة .

وتعد شركة "روس آتوم" من كبرى الجهات العالمية فى هذا المجال، حيث تشمل عدة شركات ومؤسسات بحث وتطوير نووية تعمل فى القطاعات المدنية،، كما تعد من الجهات الرائدة عالميا فى التقنيات والكفاءات التى تقدم حلولا متطورة فى مجال الطاقة والصناعة .

الجدير بالذكر أن توجه المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يأتى تأكيدا لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة، سعيا إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة أو استثمارها من خلال التصدير والصناعة، كما أنها ستوفر فرصا استثمارية ووظيفية لدعم الاقتصاد وذلك من خلال توطين صناعات خدمات الطاقة البديلة فى المملكة.

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