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بالصور.. "داعش" يسيطر على مستودع أسلحة تابع للجيش السورى

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بالصور.. "داعش" يسيطر على مستودع أسلحة تابع للجيش السورى بالصور.. "داعش" يسيطر على مستودع أسلحة تابع للجيش السورى
استولى تنظيم داعش الإرهابى، على مستودع عياش للأسلحة الواقع فى منطقة دير الزور السورية بشكل كامل، والتابع للجيش السورى النظامى.

ونشر التنظيم الإرهابى، صورًا للأسلحة التى استولى عليها بعد اشتباكات مع القوات النظامية السورية، مشيرًا إلى أنه تم "اغتنام 4 دبابات من نوع bmp ، و3 مدافع ، و 350 قذيفة دبابة، و7 آلف قذيفة وصورايخ".

وأكد التنظيم أنه "تم السيطرة على 30 قذيفة صاروخية ، و100 صاورخ مضاد للدروع ، و410 قذيفة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى اغتنام الآلاف من القنابل اليدوية، وأطنان من الذخائر المختلفة".

وقال التنظيم فى بيان له، إنه تم قتل 400 عنصر من القوات السورية، والقبض على 100 جندى آخر بعد المعارك التى دارت بين التنظيم والقوات السورية.

ويعد مستودع عياش للأسلحة من أكبر المستودعات التى تحتوى على أسلحة الجيش النظام السورى .

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (1)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (2)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (3)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (4)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (5)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (6)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (7)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (8)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (9)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (10)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (11)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (12)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش (13)

الأسلحة التى سيطر عليها داعش


>خبراء وسياسيون يحللون نتائج الانسحاب الروسى من سوريا.. بخيت: الخيار الروسى يدفع للحل السياسى.. نعيم: موسكو استطاعت توجيه ضربات ضد داعش.. العزباوى: الإرهابيون يحاولون نقل المعركة لليبيا

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