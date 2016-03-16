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رئيس البرلمان الليبى يدعو"السراج" لوقف العمل لحين نيل الثقة احتراما للقانون

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رئيس البرلمان الليبى يدعو"السراج" لوقف العمل لحين نيل الثقة احتراما للقانون رئيس البرلمان الليبى يدعو"السراج" لوقف العمل لحين نيل الثقة احتراما للقانون

> دعا رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج إلى احترام القانون وعدم بدء عملها إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان وأدائها اليمين الدستورية.

وقال صالح، فى تصريح راديو "سوا" الأمريكى الليلة، إن المجتمع الدولى تعمد إغراق ليبيا فى الفوضى بعد تخليه عن الشعب الليبى الذى انتصر فى الثورة.

وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والمانيا قد دعت الليبية الجديدة إلى أن تستقر سريعا فى طرابلس، متوعدة معارضى المصالحة الليبية بفرض عقوبات.

وقد أعلن المجلس الرئاسى الليبى المدعوم من الأمم المتحدة السبت الماضى بدء عمل حكومة الوفاق الوطنى استنادا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابى
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