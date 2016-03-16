مقتل وإصابة خمسة أشخاص فى هجوم مسلح على موقع النهر الصناعى الليبى

>قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء فى هجوم شنه مسلحون على موقع النهر الصناعى فى منطقة السرير (170 كيلومترا جنوب منطقة الواحات الليبية.

وقال آمر الكتيبة المكلفة بتأمين الموقع على سيدى، فى تصريح صحفى، إن اثنين من أفراد كتيبته قُتلا فى الهجوم، وجرح ثلاثة آخرون.

وأضاف آمر الكتيبة، أن الهجوم بدأ بسيارة مفخخة هاجمت بوابة الموقع، تلا ذلك اشتباكات مسلحة بين أفراد الكتيبة والمجموعة المسلحة استمرت مدة وجيزة وانتهت بانسحاب المجموعة.

وفى السياق ذاته، قال مدير موقع النهر الصناعى المكلف بمنطقة السرير خالد الكيلانى، أن الهجوم نتج عنه أضرار مادية تمثلت فى تدمير بوابة الموقع، واحتراق بعض خزانات الوقود، وعدد من السيارات.

>