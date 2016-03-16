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"السياحة" تقرر تحمل ثلثى تكلفة تغيير نظم إضاءة 10 فنادق بـ 3 مدن سياحية

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"السياحة" تقرر تحمل ثلثى تكلفة تغيير نظم إضاءة 10 فنادق بـ 3 مدن سياحية "السياحة" تقرر تحمل ثلثى تكلفة تغيير نظم إضاءة 10 فنادق بـ 3 مدن سياحية
أكد عماد حسن مستشار وزير السياحة للطاقة، أن الوزارة أعدت خطة لدعم عدد من الفنادق فى برنامجها لتغير منظومة الإضاءة بها إلى لمبات الليد و تركيب السخانات الشمسية لترشيد الاستهلاك و خفض فواتير استهلاك الكهرباء بهذه الفنادق، بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأوضح مستشار وزير السياحة، لـ"اليوم السابع" أن الوزارة ستتحملة ثلثى التكلفة الإجمالية لتغير نظم الإضاءة بناء على معاير ستحددها الوزارة بمساعدة مشروع تحسين و رفع كفاءة الطاقة بالنسبة لنوع اللمبات المستخدمة، موضحاً أن هذه الخطة تستهدف 10 فنادق بشرم الشيخ و الغردقة و مرسى علم.

وأشار عماد حسن إلى أن هذه الخطة سيتم تنفيذها خلال الفترة من 12 شهر و حتى 18 شهراً، مشيراً إلى أن هذه الفنادق ستسدد هذه المديونيات عن طريق نسبة الإشغال بها، حيث أن الوزارة ستحصل على 8 جنيهات للفرد فى الليلة الواحدة لحين الانتهاء من سداد مستحقات القطاع.

وقال إن الوزارة ستبدأ فى تنفيذ هذه الخطة قبل يوليو القادم لتستغل هذه الفترة فى أعمال الإحلال و التجديد.


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