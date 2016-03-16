تقنية جديدة لجراحات تجميل الذقن والعظام تقلل الألم والتورم والالتهابات

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً فى مجلة "جراحة الوجه والجمجمة"، أن المرضى الذين يخضعون لجراحات التجميل فى الذقن باستخدام "piezosurgery" - وهى تقنية تستخدم الموجات فوق الصوتية - تقلل الصدمة، والألم، والتورم، بالمقارنة مع الإجراءات الجراحية التقليدية.

وأوضح الدكتور جيلبرتو سامارتينو من جامعة نابولى فيدريكو بإيطاليا، أن "Piezosurgery” هى تقنية حديثة وتعد بديلاً صالحا للعظام التقليدية، كما أنها تقلل من درجة الالتهاب والألم والتورم، والأمراض، وتحسين رضا وراحة المريض.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام“piezosurgery” لإعادة تشكيل الذقن عن طريق الزيادة أو الحد منها، تعد من أبرز التقنيات الحديثة والمبتكرة.

وأكد الباحثون أن هذه التقنية تعتبر نهجا جديدا نسبيا يستخدم الطاقة بالموجات فوق الصوتية، بدلا من الأدوات الجراحية التقليدية، لقطع العظام.

وأثبتت العديد من الدراسات أن التئام العظام باستخدام “piezosurgery” أسرع من التقنيات باستخدام الحفر أو الأزيز، وذلك بفضل تقليل استجابة العظم للالتهابات. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

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