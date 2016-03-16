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اليوم.. الحكم على عبد الحليم قنديل لاتهامه بسب وقذف أبو العينين

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اليوم.. الحكم على عبد الحليم قنديل لاتهامه بسب وقذف أبو العينين اليوم.. الحكم على عبد الحليم قنديل لاتهامه بسب وقذف أبو العينين
تنطق اليوم محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، بالحكم على الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وصحفيين آخرين بالجريدة، لاتهامهم بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين فى القضيتين رقم 19906 و18566 سنة 2015.

وكانت محكمة الدقى قد قضت الثلاثاء الماضى بتغريم "محمد.س" صحفى بجريدة صوت الأمة 120 آلف جنيه لإتهامه فى 4 قضايا سب وقذف بحق رجل الأعمال محمد أبو العينين، وانقضاء الدعوى بالنسبة للكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل.


>- تغريم صحفى بـ"صوت الأمة" 120 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف "أبو العينين"

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