ضبط صاحب مستودع لبيعه 470 اسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بالقاهرة

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب مستودع بعد تصرفها فى 470 اسطوانة بوتاجاز مدعمة ببيعها بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مستودع بوتاجاز بحيازة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "كبيرة الحجم وصغيرة الحجم" المدعمة من قبل الدولة، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين تصرفه فى 470 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة

ضبط صاحب مستودع لبيعه 223 إسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بالجيزة