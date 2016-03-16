القضاء الإدارى يفصل السبت فى نتائج انتخابات جمعية مستثمرى العاشر من رمضان

تنظر محكمة القضاء الإدارى، السبت المقبل 19 من الشهر الجارى، القضية التى رفعها مجلس الإدارة القديم لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان طعنا فى نتائج انتخابات مجلس الإدارة الجديد التى عقدت يوم 29 ديسمبر 2015 بحضور أعضاء الجمعية العمومية للجمعية .

وأكد أعضاء من المجلس السابق، فى دعواهم المنظورة أمام القضاء الإدارى، أن هناك تزوير فى الانتخابات السابقة وأنه تم السماح بدخول توكيلات لأعضاء لا تتوافر فيهم شروط الترشح، وهو ما يستلزم الحكم ببطلان الانتخابات بحسب وجهة نظر المجلس القديم.

وتعود تفاصيل الأزمة بين المجلسين، إلى أنه بعد إعلان النتائج بشكل رسمى نشبت خلافات بين مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان السابق برئاسة الدكتور محرم هلال والمجلس الحالى برئاسة سمير عارف، حول نتائج الانتخابات .

كان الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، بالمجلس السابق، أعلن فى وجود اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس ادارة الجمعية، النتائج الرسمية للانتخابات التى أجريت 29 ديسمبر، وجاءت نتائج الانتخابات كالتالى..

"محمد نور الدين 278 صوتا ، وأيمن رضا 256 صوت ، ومحمد مجد المنزلاوى 240 صوتا، ومحمود سلطان 225 صوتا ومحمد عبد العال 207 صوتا ، ومحى حافظ 198 صوتا ووليد هلال 188 صوتا وعادل الشنوانى 184 صوتا، وحسن الفندى 183 صوتا ومحمد السويدى 180 صوتا، وعمرو الفندى 180 صوتا، وحمدى عتمان 175، وعمرو قنديل 175 صوتا وحسام فريد 173 صوتا ، وسمير عارف 172 صوت . وعادل غانم 172 صوتا ، وطلعت غبور 172 ، وأبو العلا أبو النجا 169 صوتا، وإسلام عبد الهادى 164 صوتا، صبحى نصر 164 صوتا، وسالى فاروق 154 صوتا ، وسيد بسيونى 152 صوتا، وهدى يسى 150 صوتا، وحسن علام 137 صوتا، وياسر عبد العاطى 82 صوتا .

وبناء على النتائج التى أعلنت فإن النتائج الأولى لأول 15 شخص ، يكونوا هم مجلس إدارة الجمعية الجديد ، وجاءت نتائج 3 شخصيات مطابقة وهم "سمير عارف 172 صوتا، وعادل غانم 172 صوتا ، وطلعت غبور 172" وتنازل كلا محمد غبور وعادل غانم لسمير عارف خلال جلسة إعلان النتيجة.

محرم هلال: رفضت خوض انتخابات المستثمرين بالعاشر لإعطاء فرصة للشباب

اختيار سمير عارف رئيسًا لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان

> 10أعضاء من جمعية مستثمرى العاشر من رمضان يعترضون على نتائج انتخاب مجلس جديد

>ننشر النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى العاشر