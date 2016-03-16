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"الكهرباء": 210 ملايين دولار قرض من اليابان لتطوير 3 شركات توزيع

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"الكهرباء": 210 ملايين دولار قرض من اليابان لتطوير 3 شركات توزيع "الكهرباء": 210 ملايين دولار قرض من اليابان لتطوير 3 شركات توزيع
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن أنه تم توقيع اتفاق مع شركة طوكيو "تيبسكو" اليابانية لرفع كفاءة استخدام الطاقة بثلاث شركات توزيع كهرباء و هم" شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا".

وقال المصدر، إن الاتفاق عبارة عن قرض ميسر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" لمشروع رفع كفاءة وتحديث لثلاث شركات توزيع كهرباء "شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا" بقيمة 210 ملايين دولار، وبفائدة سنوية 0.3% وفترة سداد 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح.

وأضاف المصدر أن المشروع يهدف إلى خفض نسبة الفاقد أثناء عملية توزيع الكهرباء،وتطوير منظومة التوزيع بالأكشاك والموزعات.

الجدير بالذكر، أن هذا القرض يعد ضمن الـ9 اتفاقيات فى مجال الكهرباء التى تم توقيع مذكرات تفاهم مع اليابان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لليابان.


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