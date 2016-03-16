أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة يصل الأردن للتوجه لإسبانيا للقاء رونالدو

Google+ Print
بالصور..الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة يصل الأردن للتوجه لإسبانيا للقاء رونالدو بالصور..الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة يصل الأردن للتوجه لإسبانيا للقاء رونالدو
وصلت عائلة الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة، إلى الأردن فى إطار السفر إلى أسبانيا فى الرحلة التى تم دعوته لها من قبل نادى ريال مدريد الأسبانى لمقابلة قائد الفريق كريستيانو رونالدو.

وجدير بالذكر أن أحمد دوابشة هو الناجى الوحيد من إحراق منزل عائلته فى شمال الضفة الغربية المحتلة فى يوليو الماضى على يد مستوطنين متطرفين.

وكان أحمد يتلقى العلاج فى مستشفى قرب تل أبيب ويتعافى من اصابته بجروح بالغة نتيجة اضرام مستوطنين متطرفين النار فى منزل عائلته فى 31 من يوليو الماضى فى قرية دوما بالضفة الغربية المحتلة، وأسفر الحريق عن مقتل الرضيع على دوابشة (18 شهرا)، وإصابة والديه سعد وريهام بحروق بالغة سرعان ما فارقا الحياة بعدها متأثرين بها.

الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة يرفع علامة النصر (1)

الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة يرفع علامة النصر (2)

الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة يرفع علامة النصر (3)

الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة يرفع علامة النصر (4)

- الطفل الفلسطينى "الدوابشة" يلتقى رونالدو بعد نجاته من الحرق على يد مستوطنين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365