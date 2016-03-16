بالصور..الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة يصل الأردن للتوجه لإسبانيا للقاء رونالدو

وصلت عائلة الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة، إلى الأردن فى إطار السفر إلى أسبانيا فى الرحلة التى تم دعوته لها من قبل نادى ريال مدريد الأسبانى لمقابلة قائد الفريق كريستيانو رونالدو.

وجدير بالذكر أن أحمد دوابشة هو الناجى الوحيد من إحراق منزل عائلته فى شمال الضفة الغربية المحتلة فى يوليو الماضى على يد مستوطنين متطرفين.

وكان أحمد يتلقى العلاج فى مستشفى قرب تل أبيب ويتعافى من اصابته بجروح بالغة نتيجة اضرام مستوطنين متطرفين النار فى منزل عائلته فى 31 من يوليو الماضى فى قرية دوما بالضفة الغربية المحتلة، وأسفر الحريق عن مقتل الرضيع على دوابشة (18 شهرا)، وإصابة والديه سعد وريهام بحروق بالغة سرعان ما فارقا الحياة بعدها متأثرين بها.

- الطفل الفلسطينى "الدوابشة" يلتقى رونالدو بعد نجاته من الحرق على يد مستوطنين

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