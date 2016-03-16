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"الصحة" تدشن اليوم المبادرة القومية للحد من انتشار ضغط الدم ومضاعفاته

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"الصحة" تدشن اليوم المبادرة القومية للحد من انتشار ضغط الدم ومضاعفاته "الصحة" تدشن اليوم المبادرة القومية للحد من انتشار ضغط الدم ومضاعفاته
تدشن وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، المبادرة القومية للحد من انتشار مرض ضغط الدم ومضاعفاته بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة علا خير الله، رئيس وحدة الامراض غير المعدية بوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تسهم فى القضاء على ضغط الدم، حيث أن 37 % من المصريين لم يقيسوا ضغطهم من قبل ، و63 % من مرضى ضغط الدم ممن تم تشخيص المرض لا يتناولوا علاج، مؤكدة أن 24 % من المصريين مصابين بالمرض.


>غموض موقف الصحة حول رفع أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه.. مصادر بالوزارة: لم نتخذ قرارا بتحريك الأسعار.. ورئيس غرفة صناعة الأدوية:لا بديل عن رفع أسعار 50% منها بنسبة 30%.. والعزبى: نقص حاد للدواء بالسوق

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مصر 365

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