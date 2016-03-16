"يونس إمره" ينظم معرض صور للأثار الحرب العالمية الأولى 17 مارس

ينظم معهد "يونس إمره" بالإسكندرية، معرض للصور للآثار والمقتنيات أثناء الحرب العالمية الأولى وذلك بمقر المعهد فى الفترة من 17 إلى 24 مارس الجارى .إعلان - Ads إعلان - Ads
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ويضم المعرض وثائق تاريخية وصور تم اقتناءها أثناء فترة الحرب العالمية الأولى ويحضر افتتاح المعرض مصطفى ايدوغدو مدير مركز يونس إمرة بالإسكندرية وعدد من طلاب الجامعة .
- بالصور.. الفلبين تحتفل بـ30 عامًا على تحقق الديمقراطية بمعرض صور
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- بالصور.. جورج بهجورى يلتقط صورة مع لوحة السيسى.. وإشادة من رواد المعرض
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