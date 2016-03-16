مهاب مميش: عبور 146 سفينة قناة السويس بحمولة 6.9 مليون طن خلال ثلاثة أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن قناة السويس شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية بداية من الأحد وحتى أمس الثلاثاء عبور 146 سفينة بحمولة 6.9 مليون طن

وأكد مميش أن القتاة شهدت من إتجاة الشمال عبور 73 سفينة بحمولة 3 مليون و800 ألف طن ومن الجنوب عبرت 73 سفينة بحمولة 3 مليون و100 ألف طن.

وكشفت تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الأحد عبرت 50 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال AL DHAIL بحمولة 159 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى السعودية وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MORTEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الأثنين عبور 41 سفينة بحمولة 2مليون و200 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية ELEONRA MAERSK بحمولة 171 الف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 800 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول السنغافورية NAUTIC بحمولة 163 الف طن

وأكدت التقارير على عبور 55 سفينة قناة السويس أمس الثلاثاء عبور بحمولة 2مليون و400 الف طن سفن حاويات من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 31سفينة بحمولة مليون و300 الف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاوياتCOCOS ITALY والتى ترفع علم هونج كونج بحمولة 160 الف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى الصين وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و 100الف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البرتغالية MSC FILOMENAبحمولة 147 الف طن

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عبور 184 سفينة بضائع صب بحمولة 11.3 مليون طن خلال شهر يناير