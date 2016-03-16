شعبة النقل الداخلى بالغرفة التجارية فى الإسكندرية: اقتصاد 3450 شركة فى خطر

أكد جابر عثمان، رئيس شعبة النقل الداخلى والرحلات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشعبة تعانى من أزمة كبرى بسبب قرار مجلس الإدارة بتجميد حضور الاجتماعات لحين إجراء انتخابات، مشيراً أن الشعبة تضم 3450 شركة فى خطر بسبب هذه القرارات وهى من أكبر الشعب على مستوى الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع" أنهم طالبوا أكثر من مرة بإجراء انتخابات لكن المجلس رفض لأسباب غير معلومة ، موضحاً أن الشعبة تعانى من كارثة بسبب وقف تسهيل إجراءات 3450 شركة على مستوى الإسكندرية وتهديدها بالخسارة، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى وارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الحالية قائلا:" الغرف التجارية بالإسكندرية تدار بالتوريث بحكم القانون والاقتصاد فى خطر" .

>وأشار رئيس شعبة النقل الداخلى والرحلات، إلى أن هذه الأزمة تضم شعب الأسمنت والتصدير الخارجى والصيدلة مما يهدد هذه التجارة بالإفلاس خلال الفترة القادمة، مطالباً بسرعة إجراء انتخابات عاجلة للشعب وإعادة هيكلتها حرصاً على مصلحة الشركات.

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