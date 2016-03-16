الراقصة دينا تقاضي إعلامياً أهان الراقصات

أعربت الراقصة والممثلة دينا عن استيائها الشديد من إهانة الإعلامي تامر أمين لراقصات مصر.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ الرقص الشرقي فن يحترمه العالم كله والراقصات المصريات معروفات ويتعاملن باحترام شديد في كل الدول.

وتساءلت دينا "إذاً لماذا يهاجمنا تامر أمين بهذا الشكل؟ إذا كان لا يحب الراقصات فهو حر لكنه ليس حراً في اهاناتهن لذا أقمت دعوى قضائية اتهم فيها تامر بشتمي".

وأنهت دينا كلامها قائلة إنها لن تتنازل عن حقها وحق راقصات مصر المحترمات، خاصة أنّ الأمر زاد عن الحد ولم يعد يجدي معه الصمت.

وكان الإعلامي تامر أمين قد وصف الراقصات من خلال برنامجه بأنهن يأكلن من مجهود أجسادهن وأن الرقص مهنة حقيرة.

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