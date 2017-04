Zootopia في المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع الفيلم الصيني Ip Man 3 حيث حصد 13 مليون دولار، وبقي فيلم Kings of Egypt في المرتبة الرابعة حاصداً 26.4 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم The Divergent Series: Allegiant بعد أن سجّل 26.7 مليون دولار، ودخل الفيلم الكرتوني Kung Fu Panda 3 في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 28.6 مليون دولار، وتقدم الفيلم الكرتوني Zootopia الى المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 83.1 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Whiskey Tango Foxtrot الى المرتبة الخامسة حيث جمع 4.6 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم London Has Fallen الى المرتبة الرابعة مع 10.8 مليون دولار، وبقي فيلم Deadpool في المرتبة الثالثة حيث جمع 10.9 مليون دولار، ودخل فيلم 10Cloverfield Lane في المرتبة الثانية مع 24.7 مليون دولار، وبقي فيلم Zootopia في المرتبة الأولى حيث حصد 51.3 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Kings of Egypt الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3341 شخص، ودخل فيلم Triple 9 في المرتبة الرابعة مع 3714 مشاهد، وتقدم فيلم Zootropolis الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 4276 شخص، ودخل فيلم The Divergent Series: Allegiant في المرتبة الثانية مع 8455 مشاهد، وبقي فيلم London Has Fallen في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 16302 أشخاص.

في مصر، تراجع فيلم " الهرم الرابع " في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 432068 جنيه، وتراجع أيضاً فيلم " أوشن 14 " الى المرتبة الرابعة مع 476476 جنيه، وتراجع فيلم Deadpool الى المرتبة الثالثة حاصداً 676395 جنيه، ودخل فيلم London Has Fallen في المرتبة الثانية مع 829949 جنيه، ودخل أيضاً فيلم Kings of Egypt في المرتبة الأولى بعد أن جمع 964139 جنيه.