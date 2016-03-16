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هذا هو بديل أيمن زيدان في "باب الحارة" ؟

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الثلاثاء 15-03-2016 22:44

اعتذر النجم السوري ايمن زيدان رسمياً عن المشاركة ببطولة الجزأين الثامن و التاسع من مسلسل باب الحارة والذي جسد في جزأيه السادس والسابع شخصية " أبو ظافر "، بسبب انشغاله بإخراج مسلسل " أيام لا تنسى " وبالتالي لن يكون لديه وقت للالتحاق بالعمل وهو ما كان قد انفردت به "سيدتي نت " في وقت سابق .
كما علمت " سيدتي نت " أن اختيار المخرج بسام الملا وقع على النجم السوري القدير أسعد فضة لأداء الشخصية في الجزأين الثامن و التاسع من المسلسل ليحل بديلاً لأيمن زيدان وبالتالي سيكون " أبو ظافر " هو الشخصية الثانية المستبدلة في المسلسل بعد شخصية العكيد معتز .

 

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سيدتي