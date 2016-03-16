في ليلة سعودية .. رابح صقر وداليا مبارك يطربان جمهور الخليج

بعد "حفلات دبي" التي أقامتها "روتانا" تزامنا مع مهرجان دبي للتسوق في دورته 21 مع بداية هذا العام، وبعد حفلات "روتانا" التي ودعناها مؤخرا في الكويت ضمن مهرجان "فبراير الكويت"، هاهي "الثالثة ..ثابته" في حفلات "ربيع دبي الغنائية" والتي تأتي بالتعاون مع "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" التي كان لها دور كبير للترويج وتسهيل اقامة هذه الحفلات التي تبرز دبي كواجهة سياحية مميزة للأخوة من ابناء الشعب السعودي والخليجي على حد سواء، والتي كانت باكورتها تلك الليلة السعودية التي أطربت دبي والجمهور الغفير الحاضر من السعودية والعديد من دول الخليج العربي، وهي السهرة التي بدأتها المطربة السعودية الصاعدة داليا مبارك، وختمها "صقر الغناء الرابح" النجم رابح صقر.

الحفل الذي شهد تنظيما كبيرا، اقيم على مسرح "قاعة زعبيل 4" بمركز دبي التجاري العالمي، عند العاشرة مساء واستمر حتى الثالثة صباحا، وفيه ألهب "بو صقر" (رابح صقر) الأكف من خلال ما اشتهر به من أغاني انتقاها من بين مجموعة الألبومات التي طرحها منذ بداية مشواره عام 1982، حتى اخر البوماته "اوجه المعنى" من انتاج "روتانا"، الذي كان له نصيبا كبيرا من اغاني الحفل. ولم يكن رابح كريما فقط مع الجمهور، بل كذلك في الكواليس كان كريما مع أهل الاعلام، حيث ادلى قبل الحفل ببعض التصريحات الصحافية التي شدد فيها على اهمية مدينة دبي كواجهة سياحية تستقطب الجمهور السعودي والخليجي والعربي، كما اكد على مكانة "روتانا" وانها اليوم على هرم شركات الانتاج وتعهد الحفلات والمهرجانات، حيث كان له معها هذا العام وعلى مدار ثلاثة اشهر،ثلاثة حفلات اثنان منها في دبي،والثالث في الكويت. وتوجه بالشكر الى صديقه سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الذي كان متابعا لكل صغيرة وكبيره في الحفل.

ويعد حفل "ربيع دبي الغنائية" هو الاول للمطربة داليا مع شركة "روتانا" بعد ان وقعت مؤخرا عقدا مع الشركة تم بموجبه طرح البومها الاول في الاسواق، والذي قدمت أغانيه في الحفل، ومنها: "قلبت الطاولة " و"من الآخر" اللتان حظيتا إعجاب الحضور.

الجدير ذكره، ان سهرة رابح صقر وداليا مبارك هي واحده من ثلاثة حفلات تقام خلال شهر (مارس؟اذار) الحالي في دبي . علما ان الحفل الثاني يجمع النجمان حسين الجسمي واليسا الليلة اما الحفل الثالث يوم (18 مارس) فيحييه النجم السعودي عبد المجيد عبد الله .

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